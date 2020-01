Radamel Falcao ningunea a un joven en el Galatasaray: "Tú no estás a mi nivel"

Con seis goles en 15 partidos, el aporte de Radamel Falcao en el Galatasaray de Turquía sigue en veremos. El ex delantero del Mónaco todavía no luce su mejor forma y además ha debido lidiar con una nueva realidad, con 33 años y once temporadas en Europa.

Y la prueba estuvo este miércoles, cuando se trenzó en una discusión con un compañero en un entrenamiento del equipo de Estambul. Se trata de Emer Mor, oriundo de Dinamarca y de ascendencia turca, que no aguantó una recomendación de parte del colombiano.

Radamel pidió más asociación en el juego. "Juntémonos, mostrémonos", le dijo al coequipo según detalló la prensa turca. Pero el mensaje no fue bien recepcionado y Mor le respondió con molestia: "Fíjate primero en tu trabajo".

Ante tamaña insolencia, el Tigre no se quedó ahí y contestó con desprecio: "Tú no estás a mi nivel". Una señal de la mala relación entre ambos, que el cuerpo técnico liderado por el legendario Fatih Terim tratará de reparar.