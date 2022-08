Gabriel Arias puso fin a una rehabilitación de ocho meses y pudo volver a las canchas con Racing. El arquero se integró a las prácticas al mando de Fernando Gago, llegando a jugar en el torneo de reservas al otro lado de la cordillera. Ahora, pelea por un lugar para estar en uno de los partidos más importantes: ante Boca Juniors.

Este fin de semana se disputará el duelo entre la Academia y los Xeneizes por la Liga Profesional de Argentina. El partido será fundamental para ambos elencos, que luchan por alcanzar el liderato del fútbol trasandino, un escenario ideal para que el guardameta chileno haga su retorno oficial.

Así por lo menos lo deja claro la prensa al otro lado de la cordillera, que pide por el regreso de Gabriel Arias a la titularidad en Racing. El periodista Juan Pablo Marrón publicó una columna de opinión en TyC Sports, en la que aborda el momento del arco en el elenco argentino, que hoy está a cargo de Gastón Gómez.

Si bien recalca que el actual portero de la Academia ha cumplido cuando se le ha necesitado, explicó por qué el chileno debe retomar su lugar. "Gómez estuvo, mayormente, a la altura de Gabriel Arias. Le cuidó el arco, fue una garantía, viajó claramente de menor a mayor, tuvo actuaciones clave en el primer semestre y evitó, en varias ocasiones, derrotas claras".

"Vale el reconocimiento de continuar dándole la confianza a un muy buen arquero que viene de las entrañas del club, que se produjo en el predio Tita y que hizo olvidar, por un buen tiempo, al hombre récord de 2021 y mejor arquero del país durante dicho año, además de campeón y de selección. Pero Arias es el titular y ya está recuperado", agregó.

Tras ello, Juan Pablo Marrón enfatizó que "Gómez tampoco puede ser suplente. Porque ya demostró que está para titular y no es un pibe, quizás por eso deberá repensarse como club qué hacer con semejante patrimonio, si darle continuidad y postergar a un tremendo arquero como Arias, o que ataje Arias y que pierda valor un arquero de notables condiciones como Gómez, que si sale con Boca puede frustrarse".

El partido con Boca Juniors puede dejar a Racing a un paso del liderato y ser una prueba de fuego para Gabriel Arias, que no ha jugado por la Primera División desde el año pasado. "Ahora bien... ¿es momento para qué Arias vuelva en un clásico ante Boca después de tanta ausencia? ¿Y si la inactividad le juega una mala pasada? ¿Es el partido para intentarlo? Quizá sí".

"Arias demostró todo y más con los colores de Racing. No tiene que estar en el banco. Ahora... ¡cómo la rompió Gómez, eh! Fue la figura en All Boys y no merece salir. Pero tal vez deba entenderlo, ya que tiene algo que no se compra en ningún lado: juventud y más tiempo por delante", sentenció.

¿Cuándo juegan Racing y Boca Juniors?

Fernando Gago tendrá que decidir si va con Gastón Gómez o Gabriel Arias en su portería. Racing tiene un duelo de más de tres puntos ante Boca Juniors y deberá salir a buscar el triunfo desde el primer minuto.

El duelo entre la Academia y los Xeneizes está programado para este domingo 14 de agosto, desde las 19:30 horas de nuestro país en El Cilindro de Avellaneda.

Racing está en el cuarto lugar con 20 puntos y Boca Juniors en el puesto 11 con 18 unidades. Lo que pase puede mover y mucho la tabla de posiciones.