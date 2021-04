Racing respalda a Pizzi en la previa del Clásico de Avellaneda: "Su continuidad no corre peligro. El apoyo lo tiene siempre"

Juan Antonio Pizzi y Racing Club de los chilenos Eugenio Mena, Marcelo Díaz y Gabriel Arias, viven un momento complejo en el plano deportivo, y aunque las versiones del despido del estratega abundan, la directiva de La Academia salió al paso y respaldó con firmeza al DT.

El otrora estratega de la selección chilena había quedado seriamente apuntado luego de la estrepitosa caída en la Supercopa Argentina por 5-0 ante el River Plate de Paulo Díaz, haciendo que varios especularan con el cese de sus funciones.

Todo empeoró el pasado domingo, cuando Racing terminó goleado por 4-2 ante Godoy Cruz por la competición local, sin embargo, Víctor Blanco, presidente del equipo, decidió acabar de una con las dudas y salió a respaldar públicamente a Pizzi en ESPN.

“La continuidad de Pizzi no corre peligro. El apoyo lo tiene siempre. No era serio hablar sobre un entrenador que tenía tres o cuatro partidos encima. La intención del club es mantener una línea y no nos vamos a apartar”, comentó.