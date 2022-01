El Manchester United avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup, tras derrotar al Aston Villa en el Old Trafford. McTominay marcó el gol. Cristiano no estuvo por lesión.

Este lunes el Manchester United derrotó como local por 1-0 al Aston Villa en el Old Trafford por la tercera ronda de la FA Cup.

El astro luso, Cristiano Ronaldo, no estuvo presente, pues presentó molestias horas antes del encuentro y el técnico Ralf Rangnick no quiso arriesgarlo.

"Hablé ayer con Cristiano antes del entrenamiento y me dijo que había tenido molestias los dos últimos días. Nada grave, pero hemos decidido que no tiene sentido tomar riesgos en un partido que se puede ir hasta 120 minutos. Hemos decidido que descanse y que no juegue”, indicó el entrenador.

Pero los red devils se las arreglaron sin el portugués, pues a los 8 minutos abrieron el marcador mediante el volante Scott McTominay.

El escocés se metió en el área y recibió un centro de zurda perfecto de Fred para anotar con un perfecto cabezazo. Sería el único gol del aprtido.

De esta forma, el Manchester United sumó una alegría al avanzar a la cuarta ronda del torneo más antiguo del mundo, mientras en la Premier League marcha en el séptimo lugar con 31 puntos.