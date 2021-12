Al Manchester United le pasa de todo y en su más reciente partido de la Premier League frente al Arsenal le marcaron de una forma absurda. Una de las acciones más raras que se podrán ver durante la temporada favoreció a Emile Smith Rowe, cuyo gol terminó contando tras una revisión en el VAR.

Fue al minuto 13 del compromiso cuando los gunners tuvieron a favor un tiro de esquina y en la tradicional disputa dentro del área, David de Gea quedó sentido de su tobillo derecho por lo que el dolor lo llevó a lanzarse en el césped pero la acción continuó y la pelota cayó en pies del juvenil que terminó anotando.

El mediocampista aprovechó y mandó el zurdazo que entró al fondo de la red ante las nulas posibilidades que tenía el guardameta español para reaccionar. Rápidamente el árbitro principal decretó que había sido falta pensando que el portero había recibido una infracción que le impedía seguir en acción.

Sin embargo, las primeras repeticiones mostraron que el pisotón que recibió el ex del Atlético de Madrid había sido por parte de su compañero Fred, por lo que no había mayores motivos para decretar que el gol no fuera válido.

Luego que los doctores del Manchester United atendieron a De Gea, el juez principal escuchó la intervención de sus asistentes de videoarbitraje, tomó la pelota e indicó que el gol fue válido. Sin duda una de las acciones más raras y que podrían despertar polémica en esta temporada.