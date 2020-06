Quique Setién critica los arbitrajes: “Todo el mundo ha visto el partido del Real Madrid y hará sus valoraciones”

El entrenador de FC Barcelona, Quique Setién, no se guardó nada en la conferencia de prensa previa al duelo de este martes ante Athletic Club, pues mencionó que aún tienen opciones de campeonar y cuestionó el arbitraje y el VAR que ha favorecido en las últimas jornadas al Real Madrid, nuevo líder del certamen.

“Todos conocemos al Atheltic, es un equipo duro, difícil de hacerle daño, se defiende bien. No han sido fáciles los partidos contra ellos, como el de Copa. Lo normal es que llevemos el peso del encuentro, pero siempre maneja sus opciones de diferentes maneras. No es fácil hacerle daño. La paciencia puede ser una virtud en muchos momentos. Hay que evitar sus contras. En la Copa, cuando mejor estábamos llegó el gol que nos sacó de la Copa al final”, mencionó en la previa de su compromiso liguero.

Sobre el arbitraje de las últimas jornadas, expresó que “me centro en nosotros. Tenemos problemas futbolísticos, pero estoy muy contento con muchas de las cosas que estamos haciendo. Hemos ganado dos y hemos empatado uno. Hemos marcado seis goles y no hemos encajado ninguno. En el campo del tercero, hemos hecho muchas cosas bien, y otras debemos mejorarlas. No creo que tengamos problemas futbolísticos. Mejoramos y estamos bien. Me gustaría tener más efectividad y afinar, pero son circunstancias del fútbol”.

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad es cuestionado, porque los medios catalanes han expresado que el VAR favoreció al cuadro Merengue al dar un penal que no corresponde. (FOTO: Getty Images)

“Nos centramos en lo que controlamos. Trataremos de hacer bien las cosas en el terreno de juego y no hay más. A veces uno está contento y otras, no. Llevamos muchos años. Y esto no cambia, siempre habrá polémica y estos problemas, que son inherentes al fútbol”, agregó.

“Hay cosas que no podemos controlar. Y que no dependen de nosotros. Nosotros tenemos que ganar. sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto lo que ha sido, cada uno hará sus valoraciones. A mí, Piqué, no ahora sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente”, expresó sobre el arbitraje en el partido del Real Madrid ante Real Sociedad.

“El VAR es una herramienta que tenemos y que nos puede hacer mejores. Pero hay que utilizarla y tener una visión más clara de la realidad. Es comprensible preguntarse por qué unas acciones se revisan y otras no. Eso puede llevar a pensar que no se está utilizando bien”, complementó.

Finalmente, al ser consultado sobre lo que necesitan para volver al liderato de la liga española y ser campeones, dijo que “ahora es verdad que el goal average nos pone por debajo, pero seguimos teniendo los mismos puntos. El margen de error es menor, pero también para ellos. Ellos tampoco pueden tener ningún error. Muchas ligas se han resuelto en los últimos partidos. Las cosas siguen igual. Estamos por debajo, pero quedan ocho partidos por disputar y nosotros tenemos la misma idea de ganar todos los encuentros y de estar ahí hasta el último. Sabía que había que ganarlo casi todo, igual que ellos. El objetivo es llegar al final con opciones”, sentenció.