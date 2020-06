¡En llamas! Prensa catalana estalla por el escandaloso arbitraje a favor del Real Madrid: "Así, así, gana el VARdrid"

El Real Madrid consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante la Real Sociedad y subió al primer puesto de la Liga de España. Sin embargo, su victoria no estuvo exenta de polémicas.

En primer lugar, el gol de Sergio Ramos nació de un cuestionado penal cobrado por falta sobre Vinicus Junior. El ariete brasileño sintió un leve contacto en el pie y se desplomó en el área.

Posteriormente, a la Real Sociedad la anularon un gol de Januzaj por un polémico fuera de juego posicional de Portu. Y para colmo, minutos después, Benzema puso el 2-0 tras controlar el balón aparentemente con la mano. Puedes revisar los goles acá.

Es por esto que los medios han criticado la polémica actuación del árbitro y el VAR, sobre todo la prensa catalana que cubre la actualidad del archirrival merengue, el Barcelona.

El prestigioso Diario Sport disparó sin asco contra el VAR: "Que lo apaguen ya, que dejen de reírse de los aficionados al fútbol unos señores sentados en unas sillas viendo muchas pantallas. No me puedo creer que unos señores que han forjado su carrera pitando partidos en campos de tierra, ascendiendo y puntuando para llegar a arbitrar en el fútbol de primer nivel se dejen influenciar de esta manera. El VAR ha muerto, que pongan a otro".

Sobre las jugadas específicas de los goles, el medio señaló que "el Real Madrid ha visto cómo gracias a los monitores de televisión le validaron un penalti sobre Vinicius por una rozadura... mientras tenemos que ver los tacos marcados en Leo Messi de Diego Carlos".

"También le ha anulado un gol a la Real Sociedad por tapar la visión a Courtois, yo si fuera el oftalmólogo del portero me preocuparia cuando le tuviera que tapar un ojo por si me fueran a quitar la licencia médica y para rematarlo, habrán descubierto un nuevo músculo en el cuerpo entre el brazo y el hombro que no se considera parte de la extremidad para regalarle un gol a Benzema", cerró.