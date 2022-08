James Rodríguez sigue buscando su salida del Al-Rayyan. El colombiano, que llegó el año pasado al elenco que dirige el chileno Nicolás Córdova, tuvo un tímido 2021 y ha estado totalmente ausente de la temporada 2022-23 del Stars League, liga que ya lleva cinco fechas.

Ahora, a solo un día de que cierre el mercado de fichajes de Europa, el volante tomó una medida algo desesperada. James participó en el programa El Chiringuito y, al ser consultado por una posible llegada al Valencia, James se ofreció con todo para regresar a La Liga.

"No sé nada, pero yo me iría caminando. Aunque si me voy caminando, llego tarde porque el mercado ya estará cerrado", bromeó.

"Valencia es un gran club, veo que tiene una hinchada buena. Han fichado a Edinson Cavani ahora. Si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani, aquí estoy yo", ofreció.

Incluso, James aseguró que estaría dispuesto a recibir una remuneración menor para jugar en el elenco español. "¿Te bajarías el sueldo para jugar en el Valencia?" le preguntaron desde el chat. "Yes", contestó contundentemente.

El colombiano pidió que sus palabras llegaran hasta el club y la fanaticada del Valencia rápidamente se movió: crearon la tendencia #ElValencianismoQuiereAJames, la que se difundió por Twitter y fue compartida por el mismo jugador.

Respecto a las razones por las que no quiere continuar en el fútbol qatarí, James apuntó a lo deportivo. “La vida es muy tranquila, pero en el fútbol falta mucho, por eso es que quiero irme”, aseguró.