La derrota de la selección mexicana a manos de Argentina por 2-0 puso en un escenario complicado al TRI, ya que al día de hoy se encuentran en el último puesto del grupo C con 1 puntos, siendo superado por Polonia (4), Argentina (3) y Arabia Saudita (3).

Con este panorama el elenco del Tata Martino puso en jaque su paso a octavos de final, ronda de la cual ha sido participe en los últimos 44 años, en ese contexto, en Redgol te comentamos que necesitan los aztecas ante Arabia Saudita para avanzar a octavos de final de Qatar.

¿Puede clasificar México a octavos de final?

La respuesta a esta pregunta es sí. Los aztecas pueden avanzar a octavos de la cita planetaria y para eso deben sí o sí derrotar a Arabia Saudita y por una diferencia mínima de tres goles, no obstante, eso no es todo, ya que dependerán de otros resultados para saber si clasifican o no a la ronda de dieciséis.

Ya que, de ganar Polonia a Argentina, el seleccionado mexicano avanzará de manera directa a octavos de final, en caso contrario, que Lionel Messi y compañía sumen de a tres o incluso empaten ante los polacos, los aztecas deben derrotar de manera abultada a los árabes, considerando que al día de hoy tienen una diferencia de gol de -2, contra los +2 de los europeos.

¿Cuándo juegan México vs Arabia Saudita por el Mundial de Qatar 2022?

México juega contra Arabia Saudita este miércoles 30 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Lusail.

¿Dónde ver en vivo por TV o por Streaming la fecha 3 de la Copa del Mundo del 2022?

El partido entre México y Arabia Saudita será transmitido por TV en la señal de DirecTV, en los siguientes canales:

DirecTV

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Mientras que por streaming podrá ser visto a través de la app DGO (DirecTV GO).

Grupo C del Mundial de Qatar 2022