Presidente del Barcelona asume que la oferta que le hizo a Lionel Messi para seguir no es la óptima: "Merece más"

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y falta poquísimo para que el contrato entre Lionel Messi y el FC Barcelona expire luego de toda una vida del mediocampista en el cuadro catalán.

El presidente azulgrana, Joan Laporta, ya se sentó a negociar con el representante de la Pulga y existe una oferta formal para que el argentino continue siendo el 10 del Barça, aunque el dirigente asume que quizás el ofrecimiento no es tan atractivo.

"Su contrato va bien, pero no está hecho aún. Nosotros le hemos hecho una oferta dentro de las posibilidades del club. Seguro que Leo se merece mucho más y puede conseguir mucho más", asume el mandamás.

Todo depende de Lionel Messi: Seguir o no en el Barcelona (Getty Images)

Sin embargo cree que "por sus ganas de hacer grande al Barça estoy convencido de que está valorando mucho el esfuerzo que estamos haciendo. Yo creo que le hace mucha ilusión continuar y está muy ilusionado con el proyecto".

Laporta confiesa que "lo primero que Leo pide es cariño, afecto, estimación. Sentirse cómodo, estar a gusto, volver a sonreír y pasárselo bien. Y para pasárselo bien, ha de ganar y ver que puede ganar. Y eso es lo único que lo tiene en un proceso de reflexión".

El directivo igual aprovecha de sacar pecho y asegurar que desde su llegada, Messi quiere seguir. "Antes había un presidente del que quedó decepcionado, y ahora tiene uno que tiene muchas ganas de que siga en Barcelona, y además de decírselo se lo demuestra", cerro con clara indirecta a Bartomeau.