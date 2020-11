Presidente de Argentina llora la partida de Diego Maradona: "Nunca le vamos a poder pagar tanta alegría"

Argentina vive uno de los días más tristes de su historia tras la muerte de Diego Armando Maradona. El máximo ídolo del fútbol trasandino partió a los 60 años luego de sufrir un paro cardiaco a solo días de haber sido operado por un coágulo en el cerebro.

Su sorpresivo adiós dejó golpeados a todos al otro lado de la cordillera, incluido el presidente Alberto Fernández. El mandatario habló con TyC Sports a solo minutos de confirmarse la noticia y lamentó lo ocurrido con el 10.

"Es un día muy triste. Muy triste. Un día muy triste para los argentinos, una pena enorme. Nunca le vamos a poder pagar tanta alegría. Cuando lo sacaron de la clínica la última vez me quedé preocupado, pero lo único que sé es que es de esas muertes que no se llenan con nada. No sé si alguna vez volveremos a tener a otro Diego. Tuvimos la suerte de disfrutar de su afecto, su cariño. Es una pena inmensa, se fue un tipo único", dijo de entrada.

Diego Maradona y Alberto Fernández tenían una cercana amistad. Foto: Twitter

Fernández también valoró que el 10 siempre fuera una persona frontal. "Lo mejor de Diego, y que a muchos irritaba, es que era un hombre genuino, que expresaba todo con la fuerza que jugaba al fútbol. Maltrataba lo que odiaba, era Maradona en estado puro. Puede que sea un gran exponente de lo que el común de los argentinos somos".

El presidente trasandino no se detuvo ahí y destacó que en sus 60 años, el ídolo "ha vivido como ha podido, cada uno encuentra la felicidad de la forma en que puede y a él le cargamos la mochila. Él vivió como pudo, definitivamente fue un hombre que nos llenó de alegrías. No tenemos recuerdos tristes con él. Hasta en la derrota con Italia, que estábamos orgullosos de ese equipo".

Finalmente Fernández señaló que "Diego va a ser de esos personajes que nunca se mueren. Es un hombre inmenso. Inmenso. ¿Qué argentino de bien le puede recriminar algo a Diego? ¿Con qué autoridad moral podrían decir algo? Vivió como pudo, él se ocupó de estar cada vez que lo necesitamos y nos llenó de gloria y alegría. El momento de más gloria de nuestro fútbol lo tuvimos con él. Hasta el día de hoy seguimos viendo el gol a los ingleses, el tiro libre a Gatti y me conmuevo. ¿Qué más podemos pedirle? Creo que no se va a morir nunca, ha sido tan enorme".

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

También lo despidió en redes sociales

Tras la confirmación de la muerte de Maradona, Fernández utilizó su cuenta de Twitter para darle un último adiós. El mandatario dejó un breve, pero potente mensaje al 10, quien fuera uno de los personajes más importantes en su vida.

"Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida", sentenció.