Presidente de Argentina descarta regreso del fútbol: "No lo veo en lo inmediato"

Con la llegada del coronavirus a Sudamérica, los torneos de todos los países entraron en pausa. En Argentina la Superliga ya había finalizado, pero aún quedaba pendiente la Copa de la Superliga.

Y si bien aún la pandemia está lejos de ser controlada, algunos ya se aventuran en ver a las escuadras de regreso en los estadios. Ante esto, el presidente trasandino Alberto Fernández salió a aclarar que no será posible.

"No podemos volver a la aglomeración de gente, eso es muy riesgoso. Vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos por mucho tiempo, no lo veo en lo inmediato", comentó en conversación con Radio Con Vos (FM 89.9).

“Salir de la cuarentena como reclaman algunos es llevar a la muerte a miles de argentinos”, @alferdez en #PasaronCosas

Escuchá la entrevista completa en este link: https://t.co/4XBI55yyep pic.twitter.com/VaIUAmnKcE — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) May 6, 2020

Eso sí, Fernández no descartó que vuelva la actividad, pero sin público. "Por ahí podemos empezar a disfrutar del fútbol por televisión, pero también hay que tener cuidado con el contacto entre jugadores. Mirá que amo el fútbol y ahora que me enteré de que Argentinos entró a la Libertadores, me muero de ganas", agregó.

Cabe recordar que en una lucha que se definió en la última fecha, el último campeón del torneo trasandino fue Boca Juniors.