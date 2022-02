El ex futbolista, Edson Arantes do Nascimento, se mantiene internado por un tratamiento contra un tumor en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo.

El ex futbolsta brasileño, Pelé, quien tuvo que extender su estancia en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo tras ser ingresado el pasado 13 de febrero.

Edson Arantes do Nascimento estaba siendo tratado por un tumor en el colon, pero debió quedarse más tiempo del presupuestado por una infección urinaria.

El hospital señaló que el brasileño de 81 años está estable y que "recibirá el alta médica en los próximos días".

"Durante su estadía, fueron realizados exámenes de rutina, que indicaron la presencia de una infección urinaria, hecho que extendió la permanencia del paciente en el hospital", dice el comunicado del centro de salud.

Pelé fue ingresado por primera vez al hospital en septiembre pasado, cuando fue operado por un tumor en el colon. Desde esa ocasión, ha sido sometido a varias sesiones de quimioterapia que lo han llevado de forma frecuente al hospital.

Esta situación ha generado un sinfin de rumores sobre su estado de salud en Brasil, incluso afirmándose que el ex Cosmos tiene otros tumores en el cuerpo.

“Pelé tiene un tumor en el intestino, uno en el hígado y el comienzo de uno en el pulmón. Lo que más preocupa a los médicos es el hígado, ya que no se puede extirpar quirúrgicamente. Debido a la frágil situación, continúa siendo monitoreado de cerca y se somete a quimioterapia para evitar que los tumores se propaguen por todo el cuerpo”, señaló ESPN Brasil.

Ante estos rumores, su hija, Kely Nascimento, salió a hablar: "Ayer me bombardearon por whatsapp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió".

"Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación", añadió.