Los medios de Brasil alabaron la actuación del ex Colo Colo en el triunfo de Sport Recibe ante íbis en el certamen Pernambucano.

Javier Parraguez enloqueció a la prensa de Brasil tras matricularse con tres golazos en el triunfo de Sport Recife ante Íbis Sport Club, en el marco del cierre de la fase regular del Campeonato Pernambucano.

El otrora artillero de Colo Colo fue la gran estrella de la jornada, rompiendo tres veces la resistencia del arquero rival para anotar a los 5', 14' y 83' e impulsar al equipo hasta el cuarto puesto de la tabla.

Con su hat-trick el Búfalo llegó a la plausible cifra de cuatro goles en apenas dos partidos, ya que en la fecha pasada, ante Náutico, también se había matriculado con un lindo tanto de cabeza.

Tras la actuación la prensa local se deshizo en halagos para el chileno, destacando su trascendental papel en la goleada. "Brilló la estrella de El Búfalo Parraguez", tituló Folha de Pernambucano.

"El delantero chileno fue el responsable de anotar tres goles en la victoria 4-0. Sport ganaba 2-0 incluso antes de los 15 minutos. Dos veces con el Búfalo. En la primera, el delanterocentro vio que la defensa del 'Pájaro Negro' no cortaba la jugada, regateó el marcador y disparó colocado", agregó el sitio.

Por otro lado la web Esporte DP resaltó que Javier Parraguez fue "el gran nombre de la noche, autor de tres goles, que dejó una buena impresión en Gilmar Dal Pozzo (su entrenador en Recife)".

UOL, en tanto, aplaudió el "brillo de Parraguez" en la cancha, destacando que con "un hat-trick el equipo ganó y se colocó en el cuarto lugar del torneo Pernambuco".

De esta manera el ex delantero del Cacique sigue sacando aplausos en Brasil, sin embargo, no se desenfoca y ahora pone la vista en en el próximo desafío que será este sábado a las 17:45 horas ante Floresta Esporte Clube, por el cierre de la fase grupal de la Copa do Nordeste.