Pese a que fue claro dominador del encuentro, el Leeds del técnico Marcelo Bielsa cayó por 1-0 ante el Newcastle por la Premier League, donde el rosarino asegura que "fue una oportunidad muy importante que no pudimos aprovechar", en la lucha por escapar de la zona de descenso.

Los hinchas del Leeds y seguidores de Marcelo Bielsa todavía se deben estar agarrando la cabeza por la forma en que su equipo perdió por 1-0 ante el Newcastle por la Premier League.

Es que pese a dominar todo el encuentro, un golazo de Jonjo Shelvey en los 75 minutos cargó el resultado final para los visitantes, ampliando la desesperación de Bielsa, quien calificó el encuentro como "muy frustrante".

"Fue un partido para mostrar nuestras diferencias, para tener algo de consistencia y fue una oportunidad muy importante que no pudimos aprovechar", destacó.

En ese sentido, el rosario y ex técnico de la selección chilena, también quedó con la sensación de haber dominado el encuentro, pero que todo se definió por pequeños detalles.

"Tuvimos muchos momentos para desequilibrar el partido. Podíamos desequilibrarlos mucho, pero no podíamos convertir. Normalmente en los juegos donde puedes anotar y no lo haces, algún detalle desequilibra el juego en tu contra. Tengo la sensación de que eso es lo que pasó. Incluso si en los últimos 15 minutos no pudimos crear suficiente peligro, antes de eso habíamos hecho lo suficiente para estar por delante", detalló Bielsa.

En el análisis del encuentro, para el entrenador hay un motivo que fue claro para perder la contundencia en el ataque.

"Podríamos elegir el pase final, ya sea desde fuera ancho o por el centro. En el cierre del partido nos faltó claridad. Perdimos la capacidad de salir al exterior", finalizó.