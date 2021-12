El entrenador alemán del Chelsea, pese a que en las últimas semanas la Premier League sufre por el alza de contagios dentro de los clubes, aseguró que no quiere señalar a nadie con el dedo y que no se debe obligar a vacunar.

Thomas Tuchel respalda a los antivacuna: "No podemos obligarlos y no cambiaré mi opinión"

La Premier League pasa por un momento difícil y está en riesgo, ya que se produjo un fuerte aumento de casos por Covid-19. Todo esto provocó que se suspendieran seis partidos y uno de los que lanzó sus quejas fue el entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel.

El enfado del estratega alemán de los Blues fue porque presentaron la suspensión para el encuentro ante Wolves por la liga inglesa, sin embargo esta fue negada y Tuchel se mostró decepcionado por al decisión.

Pese al lamento el ex director técnico del Borussia Dortmund, tuvo palabras sobre el considerable aumento de casos en los equipos ingleses y asegura que no está en contra de los jugadores que prefieren no vacunarse y cree que no se les debe obligar a realizarlo.

"No quiero involucrarme en señalar con el dedo y comenzar la búsqueda de personas no vacunadas", lanzó en primera instancia el técnico, previo al duelo de esta tarde entre Chelsea y Brentford por la Carabao Cup.

Asimismo, Tuchel afirmó que respetará la decisión de los futbolistas. "No podemos obligar a la gente a vacunarse y no cambiaré mi opinión al respecto. Estoy vacunado. Tomé la decisión por mí y eso es todo. No soy el tipo para comentar, no soy el experto aquí", expresó.

Aún así, el alemán de tantos años sufre para poder conformar su once estelar, ya que cuenta con siete bajas por coronavirus. Además, se suma el descarte por lesión de N'goló Kanté, quien acaba de salir de una lesión, al igual que Andreas Christensen y Trevoh Chalobah.