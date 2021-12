Thomas Tuchel dispara contra la Premier League: "No me importan los partidos, solo los siguientes test y la salud de los jugadores"

Europa está viviendo un complicado momento ante el aumento de los casos de coronavirus en todo el continente. La llegada de la variante Ómicron ha golpeado fuerte a los distintos países, lo que no ha dejado indiferente al fútbol.

La Premier League de Inglaterra se ha visto muy afectada en las últimas jornadas ante los brotes que han aparecido en los diversos planteles. La situación ha obligado a que algunos partidos se suspendan, mientras que otros se han jugado sin gran parte de las figuras habituales.

Uno de los equipos que sufrió casos positivos ha sido el Chelsea, que pese a ello este domingo saltó a la cancha para empatar con el Wolverhampton. Tras el partido, el técnico Thomas Tuchel sacó la voz y criticó con fuerza a la Premier League por obligarlos a jugar.

"No hemos tenido una preparación sencilla porque hemos estado varios días con positivos y luego hemos viajado juntos durante tres horas, hemos cenado juntos y entonces ha llegado el contagio de Jorginho", señaló.

De hecho, Tuchel recalcó que en el plantel están alerta por lo que pueda pasar. "La gente está preocupada porque han estado en el mismo autobús y han estado cenando juntos. Esto no ha sido suficiente para posponer el partido y hemos tenido que jugar, pero no se puede pedir a los chicos que estén concentrados al 100 por ciento".

Advierte de posibles positivos

Chelsea perdió a varias de sus figuras para este domingo, pero aún así tuvo que jugar. Para Thomas Tuchel, esto es solo el comienzo y se animó a advertir que pueden aparecer muchos más casos positivos.

"Hoy a las 8:30 de la mañana han llamado a nuestras puertas en el hotel para hacernos un nuevo test del que no nos habían avisado. No nos han dejado dormir. No te puedo hablar de otros partidos, solo del mío. No ha sido seguro. No me extrañaría que en los próximos test tengamos más positivos. ¿Cómo va a parar si vamos en el mismo bus y cenamos juntos como si nada pasara?", señaló.

Finalmente, Tuchel dejó en claro que la Premier League debería preocuparse de la salud de sus protagonistas más que de seguir adelante con el torneo. "No me importan mucho los próximos partidos, solo me importan los siguientes test y la salud de los jugadores. Hoy Kovacic tuvo que jugar media hora después de diez días en los que ha estado con COVID. ¿Quién asume la responsabilidad por eso? Kanté solo había entrenado un día, Chalobah, dos".