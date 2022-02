Marcelo Bielsa prende las alarmas tras paliza del Liverpool: "Estamos peleando el descenso y por supuesto que me preocupa"

Liverpool le pasó por encima al Leeds United de Marcelo Bielsa en un partido con el que se ponen ambos equipos al día con sus compromisos en la Premier League con un duro marcador de 6-0 que ponen al equipo que dirige el extécnico de la selección chilena en una posición bastante complicada.

Fue un encuentro ingrato para el argentino desde un comienzo pues apenas pasada la media hora ya estaban perdiendo por 3-0 y de ahí en adelante fue prácticamente imposible encontrar la manera de darle vuelta. "Muy negativo. Las distancias que hubo entre los dos equipos nunca las pudimos reducir", manifestó tras lo sucedido.

Luego el complemento tuvo un severo castigo con tres tantos más en la recta final, justamente el escenario que no. "Por supuesto que nosotros creíamos que era muy difícil jugar en el segundo tiempo un partido igualado pero queríamos evitar que sucediera lo que sucedió", añadió el argentino.

El rosarino no quiso caer en polémicas tras las decisiones del juez principal al castigarlo con un par de penales durante la primera mitad del compromiso ni se excuso con las bajas.. "Lo que decidan los árbitros está bien. Un resultado como el de hoy no se explica con las ausencias", indicó.

Ahora Leeds, con 23 puntos, está apenas a tres unidades del puesto 18 que condena a perder la categoría que actualmente ocupa el Burnley, es por eso que Bielsa afirma que esto es un dolor de cabeza. "Estamos peleando el descenso y por supuesto que me preocupa. ¿cómo no me va a preocupar?".