El discurso de Cristiano a sus compañeros: "No volví para ser un cheerleader, estoy acá para ganar"

Este sábado Cristiano Ronaldo tuvo un redebut soñado en Manchester United con un doblete frente al Newcastle en Old Trafford por la Premier League.

En los minutos previos a aquel encuentro, el astro portugués se dirigió a sus compañeros en el camarín y les ofreció un emotivo discurso motivador.

A partir de una fuente del club, el diario The Sun de Inglaterra desveló cuáles fueron las palabras que utilizó CR7 para tocar la fibra del plantel.

"El discurso de Ronaldo fue muy poderoso y edificante. Todo el grupo de jugadores y el cuerpo técnico escucharon en silencio. Les dijo a sus compañeros: 'He vuelto al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo al club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo'", señala la fuente.

El discurso de Cristiano continúa: "No he vuelto para ser una cheerleader. Si queréis triunfar, necesito que améis a este club de todo corazón.Tenéis que comer, dormir y luchar por este club. Juguéis o no juguéis, tenéis que apoyar a vuestros compañeros y dar siempre el 100% por el club".

"Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿verdad? Todos ustedes son jugadores increíbles y creo en vosotros, de lo contrario no habría regresado", finalizó.

Tras el partido, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer había reconocido que el delantero luso ha elevado la vibra del plantel: "Cristiano levanta a todos, hace que todos se concentren. Se exige a sí mismo, lo que luego exigirá a sus compañeros de equipo y a nosotros".