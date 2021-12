Los equipos más ganadores del fútbol portugués se enfrentan en el Estadio do Dragao.

Porto vs Benfica | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el clásico de Portugal por la Primeira Liga

El Porto y Benfica cierran el año 2021 con un verdadero partidazo por la 16° fecha de la Primeira Liga de Portugal, donde ambos equipos se encuentran luchando en la parte alta de la tabla de posiciones.

De momento, los Dragones son quienes dominan el fútbol portugués con 41 puntos, igualados con Sporting de Lisboa que juega en la previa ante Portimonense. El equipo que cuenta entre sus filas con el histórico Pepe y el colombiano Luis Fernando Díaz, busca dejar de lado a su clásico rival, además de uno de sus competidores en la pelea por el título.

Benfica por su parte se encuentra en la 3° posición de la Primeira Liga con 37 puntos, por lo que está ante la oportunidad de oro de acercarse a Porto y descontarle importantes unidades, aunque la tarea no será para nada sencilla ya que el encuentro se jugará en el Estadio do Dragao. Además, en las últimas horas despidieron al DT Jorge Jesús, quien no mantenía una buena relación con el plantel.

Pareciera que Porto y Benfica les gustará enfrentarse en la previa de las fiestas de fin de año. Ya lo hicieron el pasado 23 de diciembre por la Copa de Portugal, donde los Dragones no tuvieron piedad y golearon a las Águilas por 3-0, con dos anotaciones de Evanilson y uno de Vítor Ferreira.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Porto vs Benfica?



Porto vs Benfica juegan este jueves 30 de diciembre a las 18:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Porto vs Benfica?



El partido será transmitido por GolTV, en los siguientes canales según tu cableoperador:

GOLTV

VTR: 163 (SD) - 845 (HD)

DTV: **NO DISPONIBLE**

ENTEL: **NO DISPONIBLE*

CLARO: 196 (SD)

GTD/TELSUR: 88 (SD) - 849 (HD)

MOVISTAR: 478 (SD) - 894 (HD)

TU VES: 600 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Porto vs Benfica?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en GolTV Play.