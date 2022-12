Vuelve Bono: La formación de Marruecos vs España incluye al desaparecido arquero en Qatar

Un partidazo lleno de historia es el que protagonizarán Marruecos y España por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Los marroquíes sueñan con dar la sorpresa del torneo y para ello confirmaron su alineación con Bono en la portería luego de su ausencia ante Bélgica.

¿Por qué Bono no jugó por Marruecos ante Bélgica?

Yassine Bounou, más conocido como Bono, es el portero titular de Marruecos, pero no estuvo presente en el partido de la fase de grupos ante Bélgica pese a que iba a ser titular e incluso cantó el himno de su país.

A escasos minutos del inicio del encuentro, el arquero que juega en el Sevilla comenzó a presentar problemas físicos y decidió no ser parte del 11 inicial al sufrir efectos secundarios del tratamiento al que se estaba sometiendo por una lesión.

En un principio se especuló con que podían ser los nervios de jugar un Mundial, sin embargo, el director técnico marroquí, Walid Regragui, aclaró que el arquero arrastraba un problema en la cadera y que si bien venía entrando con normalidad, no se sintió en plenitud de condiciones para jugar.

"Recibió un golpe contra Croacia. No estaba seguro, lo intentamos hasta el final. Después del calentamiento, no se sentía bien, se sintió indispuesto. Tuvo la honestidad de dejar su lugar a otra persona. Eso es lo que dije. Si no se siente al 100%, debe dejar su lugar", explicó el DT que decidió incluir en la portería a Munir.

Tras eso, Bono sí jugó de titular en el último encuentro ante Canadá y ahora para el crucial duelo ante España también dirá presente.

Revisa la formación de Marruecos y España para los octavos de final del Mundial

Formación Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah; Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech.

Formación España: Unai Simón; Marcos Llorente, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, Gavi; Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres.

Así va el cuadro de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022