Ponen a Claudio Bravo como el mejor arquero de Sudamérica: "Es superior a Alisson Becker"

Claudio Bravo ha tenido que convivir en las últimas temporadas con la suplencia, porque Ederson le ganó el puesto en Manchester City, y tiene que conformarse con jugar las copas.

Pero un ex colega suyo, el venezolano Renny Vega, lo pone por encima de todos en Sudamérica, señalando que incluso es mejor que Alisson Becker, titular en Liverpool y Brasil.

"Para mí Claudio Bravo es el mejor arquero de Sudamérica, superior a Alisson. Su juego con los pies es impresionante. Es mi arquero favorito", dijo el ex meta de Colo Colo a Directv.

Vega también habló de su paso por el Cacique, donde no estuvo mucho tiempo, incluso consideró su estadía en Chile como "difícil".

Para Vega, Bravo es mejor que Alisson Becker - Getty

"Jugar en Colo Colo fue maravilloso. No fue fácil, pero me quedo con el cariño de la gente. Yo quería quedarme un año más en el club, pero no se pudo", aseguró.

Vega ahora está retirado del fútbol, siendo su último equipo Zulia en 2017.