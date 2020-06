En España recuerdan el día en que Claudio Bravo hizo un gol por la Real Sociedad

El exitoso paso de Claudio Bravo por el fútbol español no se consolidó con su llegada al Barcelona, sino que lo hizo mucho antes. El chileno se transformó en figura y uno de los más queridos de la Real Sociedad, club en el cual se dio un lujo hasta de anotar un gol.

Este lunes, el destacado medio MundoDeportivo recordó la anotación del guardameta de la Roja vistiendo los colores del club Txuri-urdines. Todo ocurrió en un lejano 2010, cuando su equipo disputaba el ascenso a La Liga.

Con un empate 0-0 ante el Gimnástic de Tarragona y sin sumar victorias hace dos partidos, todo parecía negro para la Real. Pero cuando terminaba el primer tiempo ese 14 de febrero, un tiro libre cerca de la línea del área ilusionó a los hinchas. Pero cuando todos vieron caminar a Bravo al arco, quedaron sorprendidos y espectantes de lo que pudiera ocurrir.

Claudio Bravo metió un zapatazo por debajo de la barrera para anotar un gol histórico para la Real Sociedad. Foto: Archivo

"No tenía pensado ir cuando vi la falta, pero Diego Rivas me dijo primero que lo hiciera, miré a mi entrenador y me animó para que fuera adelante", explicó tras el partido. Una vez delante de la pelota, el 1 solo hizo lo que mejor podía hacer: rematar fuerte a la portería rival.

Dejando a sus compañeros a la espera de un rebote, Bravo metió un zapatazo por debajo de la barrera, el cual se desvió levemente y terminó entrando al arco. "Pensé en pegarle fuerte para que no rozara a la barrera", reconocería más tarde.

El chileno quería celebrar de mil formas, pero todo se le olvidó y terminó abrazado por todos sus compañeros. El partido terminaría con ese único tanto en el marcador, uno que les entregó tres puntos y los acercó al sueño de regresar a Primera División.