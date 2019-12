Pochettino coquetea con el Bayern Múnich: "No hablar alemán no es un impedimento para dirigir ahí"

Mauricio Pochettino se encuentra en Argentina disfrutando de sus días libres tras su despido de la banca del Tottenham. El trasandino fue hasta La Plata para visitar a Diego Maradona, DT de Gimnasia y Esgrima.

El entrenador fue consultado por los rumores que lo vinculan con la banca del Bayern Múnich y aseguró que el idioma no es un problema: "No hablar alemán no es un impedimento para dirigir al Bayern, yo no hablaba en inglés y dirigí en la Premier".

Revisa las declaraciones del argentino: