¡Plop! Técnico de Blackburn Rovers dice que Ben Brereton no es un robot pero espera que marque 10 goles en 16 partidos

Ben Brereton vive un decisivo momento junto a Blackburn Rovers en el Championship de Inglaterra, ya que el técnico, Tony Mowbray, espera que el crack de la selección chilena tome las riendas y solucione la escasez goleadora del equipo.

El artillero de 22 años regresó a tierras inglesas luego de dos agotadoras jornadas con La Roja en Eliminatorias sudamericanas, instancia donde debió jugar dos partidos en altura y darlo todo para seguir soñando con el Mundial de Qatar 2022.

Como era de esperarse el agotamiento le pasó la cuenta a Big Ben, y en su regreso junto a los Rovers no pudo anotar y, pese a ser segundos en la tabla, los riversides están preocupados por los apenas 5 goles anotados en los últimos seis partidos.

En ese contexto es que Tony Mowbray le lanzó la pelota a Brereton Díaz, asegurando que el club debe cuidarlo y al mismo tiempo metiéndole presión para que vuelva a romper redes.

"Tengo que proteger un poco a Ben Brereton. No es un robot, no puede jugar después de volar por medio mundo y jugar el miércoles y luego el sábado. Se romperá", comenzó diciendo a The Lancashire Telegraph.

El deté explicó que "no quiero sentarme aquí quejándome porque se lesiona el tendón y se pierde los próximos 10 juegos y no marcamos suficientes goles en esos 10 juegos".

"Espero que Ben marque al menos 10 goles en los próximos 16 juegos y espero que nos de los puntos para llegar a donde queremos estar", comentó.

De pasó, el estratega de Blackburn Rovers añadió que “hablé con el director deportivo de Chile y me dijo que (Brereton) había jugado en altura dos veces y que estaba jadeando, luchando con sus piernas".

"Luego ha volado por medio mundo, regresa y entrena el único día que suele ser una sesión muy liviana para nuestro equipo", se lamentó Mowbray.

El próximo desafío de Ben Brereton Díaz y los Rovers será este miércoles a las 16:45 horas ante Nothingham Forest, en un duelo válido por la jornada 31 del Championship y donde el chileno tendrá un kilo de presión por volver a los goles.