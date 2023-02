Piqué se sincera: "No vi el Mundial de Qatar y realmente no felicité a Messi"

Gerard Piqué está viviendo un momento de profundos cambios en su vida, luego de su ruptura con Shakira y su retiro del fútbol con sólo meses de diferencia.

Ahora, aún ligado al fútbol a nivel de empresas, el defensa campeón del mundo con España, habló de cómo se ha sentido en el último tiempo en una entrevista con John Nellis.

Piqué dice que ya no está viendo demasiado fútbol y que aprovechó el Mundial de Qatar para hacer otras cosas. De hecho, reconoció que ni siquiera felicitó a su ex compañero en el Barcelona, Lionel Messi, por consagrarse en la Copa del Mundo.

"No, realmente no felicité a Messi. Mis últimos meses fueron duros y necesitaba desconectar. No vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido", señaló.

El ex Manchester United, eso sí, reconoció que la Pulga es el mejor jugador del mundo: "Como delantero, y por algunas razones, diría que Messi. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia en este juego, entre los que ganaron la Copa del Mundo. Era su sueño".

Sobre la rivalidad de Messi con Cristiano Ronaldo, sostuvo: "Es cierto que la pelea entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante, porque ambos lo hicieron increiblemente bien. En los últimos años, elegiría a Messi con seguridad. Demostró que incluso con 35 años puede competir. Es el mejor del mundo y lo demostró en el Mundial".

Gerard Piqué compartió camarín con Lionel Messi en Barcelona desde 2008, cuando llegó procedente del Manchester United, hasta 2021, año en que la Pulga se marchó al PSG.