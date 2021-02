Piqué habla de todo con Ibai: "Más de una vez le dije a Bartomeu que fuera al vestuario y no apareció"

Ibai Llanos, famoso streamer español, comenzó su serie de entrevistas llamado "Charlando Tranquilamente" y lo hizo nada más y nada menos que con Gerard Piqué. Fiel al estilo de ambos, la conversación transcurrió de la manera más fluida pero el defensor del Barcelona aprovechó de muchas perlas.

Uno de los temas, obviamente, fue la situación de Lionel Messi y su posible salida. "Es una situación muy difícil para todo el mundo porque tienes la situación del club que después del partido ante el Bayern te imaginas lo que era y por otro lado Leo y lo que significa Leo para el club y para el deporte. Sucedieron acontecimientos que acabaron de la mejor manera posible para nosotras porque Leo se quedó", indicó.

El central apuesta a que el argentino pueda quedarse al final de la temporada. "No sé cuál era su intención final. Ahora le veo feliz, con ganas de ganar como siempre y tenerlo al lado es una garantía de éxito", afirmó.

Contó, además, los desencuentros personales como líder de la plantilla en la gestión del expresidente culé, Josep María Bartomeu. "Tienes que tener dotes para liderar un club como el Barcelona que es un transatlántico. No era mi rol, pero sí es verdad que más de una vez le dije que fuera al vestuario, a la Ciudad Deportiva, y no apareció. Cada uno gestiona como es la mejor manera y yo entiendo que él lo intentó hacer de la mejor manera posible y no salió y el club está como está", apuntó.

De joven en Manchester

Piqué recordó su estancia en Manchester United, donde compartió, entre otros, con Cristiano Ronaldo. "Ya despuntaba. Llegó joven pero tenía cualidades para ser un gran jugador. Yo venía de las categorías inferiores del Barcelona de los 13 a los 17 y sí veía que podía ser el mejor. Con Cristiano me llevé siempre bien y pasé un buen tiempo con él".

También contó las diferencias de los vestuarios y del miedo que le causaba Roy Keane. "Hace 17 años eras un joven y a los veteranos los respetaba. El vestuario era muy pequeño y en esa época estaban los Nokia de toda la vida. Tenías los pantalones colgados y el móvil empezó a vibrar. Keane estaba apoyado en mis pantalones y le vibró en la cabeza. Preguntó de quién era. No dije nada, nadie dijo nada... y lo preguntó más alto. Dije que era mio y me cayó la del pulpo", manifestó.

La conversación de Piqué con Ibai también tocó temas de los Clásicos con Real Madrid, la influencia de José Mourinho en las tensiones en estos duelos, de su relación Sergio Ramos y Álvaro Arbeloa.