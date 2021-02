Gerard Piqué ningunea el título del Real Madrid de la temporada pasada: "No sabía que los regalos cuentan como Ligas"

Gerard Piqué suele tener una capacidad de encender polémicas y esta vez no fue la excepción. El defensor de Barcelona se encuentra de cumpleaños este 2 de febrero, al igual que su esposa Shakira, y decidió celebrar en su cuenta de Twitter con un mensaje bastante corto al publicar "34", la edad a la que está llegando.

Y fiel al estilo de la red social, el trolleo no se hizo esperar. La cuenta del popular programa televisivo en España, La Resistencia, le escribió citando su tuit: "Nooo Gerard, qué hiciste", poniendo una fotografía de la celebración de la pasada Liga de España del Real Madrid, que alcanzó su trofeo 34 en la competición.

El zaguero culé no se quedó callado y rápidamente salió al paso del picante tuit con una respuesta que no estuvo exenta de polémica. "No sabía que los regalos cuentan como Ligas...", escribió. Cabe destacar que desde Barcelona hubo varias quejas por los arbitrajes con Real Madrid durante la pasada temporada.

No sabía que los regalos cuentan como Ligas... — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 1, 2021

Gerard Piqué llegó a sus 34 años en un momento complicado en su carrera pues esta temporada una fuerte lesión lo ha apartado de los terrenos de juego. La última vez que jugó fue frente a Atlético de Madrid el 21 de noviembre pasado, cuando se dobló la rodilla y eso le ocasionó un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Si bien el pronóstico fue desalentador y su regreso se esperaba hasta noviembre, los tiempos de recuperación se han acortado y apunta a estar a disposición de Ronald Koeman para la serie de octavos de final de Champions League frente a PSG, que comenzará este 16 de febrero.