Gerard Piqué quiere a Lionel Messi en el Barcelona: “Ojalá de alguna manera se le pueda seducir para que se pueda quedar más años”

Gerard Piqué y Lionel Messi llevan muchos años siendo compañeros en el Barcelona y se conocen desde que ambos jugaban en las divisiones inferiores del cuadro azulgrana.

Por eso el experimentado defensa no quiere saber nada con la posibilidad de que la Pulga se vaya del Barça como se viene especulando hace rato y de hecho hace poco Rivaldo aseguró que esta es la última temporada del argentino en el equipo.

“Mientras siga vistiendo la camiseta del Barçaa siempre hay esperanza”, aseguró en una conversación con niños en el programa Zumbados que tiene por objeto crear conciencia en la lucha contra el cáncer.

Piqué no esconde su deseo de que Messi siga en el Barcelona. “Ojalá de alguna manera se le pueda seducir para que se pueda quedar más años”, confesó.

También el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 se refirió a la partida de Luis Suárez. "Me dio mucha pena cuando se fue Luis, estuvo muchos años y compartimos muchas cosas”, afirmó.

Para el final, Piqué deja en claro que cuando se retire, sera dirigente del Barça. "En las elecciones que viene no, porque no puedo. Nunca se sabe en un futuro, soy muy culé y me gustaría ayudar al club de mis amores”, cerró.