Ronald Koeman en pie de guerra: “Todavía no veo a Leo Messi con otra camiseta que no sea la camiseta del Barcelona”

En España no se habla otra cosa que no sea del millonario contrato de Lionel Messi luego de que el diario El Mundo exhibiera el documento que acredita que el argentino ha ganado 555 millones de euros en las últimas cinco temporadas.

Después de este escándalo, Ronald Koeman se ha puesto pintura de guerra para defender a la Pulga y seguir apostando a su continuidad a partir de junio, mes que marca el fin del vínculo entre el goleador y el Barcelona.

Entrevistado por la leyenda inglesa, Alan Shearer para el sitio web The Athletic, el neerlandés llenó de flores a Messi y aseguró que no lo ve con otra camiseta que no sea la del Barça.

“No es que esté confiado en que se queda, pero sí esperanzado, porque es todavía un gran jugador y esá ganando partidos para el equipo”, afirmó Koeman.

Agregando que “todavía no veo a Leo Messi con otra camiseta que no sea la camiseta del Barça”. Aunque reconoce eso sí que "nadie sabe qué va a pasar en el futuro”.

En la misma entrevista, el actual entrenador del Barcelona cuenta que "hablé con Messi en su casa antes de que comenzásemos la temporada” y que “hice planes con él y se mostró realmente entusiasta”.

También Koeman tuvo palabras para el problema que tuvo cuando el argentino mandó el famoso burofax avisando que se iba del cuadro culé. “Finalmente, poco a poco aceptó la situación”, cerró.