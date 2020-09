Pierre Emerick Aubameyang confiesa que no se fue al Barcelona por dos poderosas razones

Apenas llegó al banco del Barcelona, Ronald Koeman escribió en su libreta de refuerzos al que más le importaba: Pierre Emerick Aubameyang.

Pese a que hubo tratativas con el natural de Gabón, no hubo caso de convencerlo y el goleador decidió quedarse en el Arsenal, donde es la figura excluyente del equipo.

En conversación con el Canal + de Francia, Aubameyang reconoce que estuvo cerca de llegar al equipo azulgrana. "Hubo varias ofertas, en particular del Barça, pero también de otros clubes", aseguró.

Y confesó abiertamente que se quedó en el Arsenal por dos motivos que lo llevaron definitivamente a tomar la decisión.

"Mi prioridad era quedarme por dos motivos: el primero es el técnico, Mikel Arteta. Hablamos bastante durante el encierro. Estábamos en casa, conversamos varias veces y me convenció con el proyecto. Arteta me dijo: 'Puedes irte. No sé qué piensas, pero puedes marcharte y ganar en otro club o puedes quedarte aquí y dejar un legado'", relató.

Para luego explicar que "en segundo lugar, por el cariño que recibo de los hinchas y de la gente del club. Desde que estoy aquí me trataron como a uno de los suyos, y como soy uno de los suyos, me voy a quedar".