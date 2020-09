Ex pupilo de Ronald Koeman advierte y desafía: "Quiero ver su respuesta a las palabras de Messi sobre Suárez"

El egipcio Ahmed Hossam Mido sumó un spin-off a la polémica salida de Luis Suárez en el Barcelona. El uruguayo no estaba en los planes del técnico Ronald Koeman y el delantero salió por la puerta de atrás rumbo al Atlético Madrid.

“Merecías despedirte como lo que sos y no que te echen como lo hicieron. La verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada”, publicó Lionel Messi en redes sociales lamentando la partida de Suárez.

Las palabras de Messi pegan directa o indirectamente en Koeman, el nuevo jefe de un Lio que quería partir del Barcelona y terminó retenido por el club azulgrana a fuerza del contrato.

Mido compartió con el DT en el Ajax cuando el ex delantero vestía la tercera camiseta de su carrera. En los holandeses tuvo diferencias y un quiebre con el entrenador. Terminó vendido al Marsella.

“Quiero ver la respuesta de Koeman a las palabras de Messi sobre Suárez. Koeman me masacró y ordenó al Ajax que me vendiera porque hablé en los medios sobre el equipo, aunque solo tenía 18 años”, sostuvo Mido en redes sociales.

Sentenció que “por supuesto, no lo soy, comparándome con Messi, pero la jugada de hoy me va a demostrar muchas cosas que deseaba que hiciera el tiempo”.

En aquella oportunidad el egipcio manifestó estar molesto porque Koeman lo hacía jugar lesionado y reveló que quería partir. Por su parte, el DT se defendió criticando la supuesta falta de compromiso del futbolista.