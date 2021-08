Perú vs Uruguay | Día, horario y quién transmite en vivo ONLINE y TV la 9° fecha de las Eliminatorias sudamericanas

Esta semana volverá el futbol de selecciones con el desarrollo de una triple fecha eliminatoria de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la primera jornada se disputará en su totalidad el próximo jueves 2 de septiembre con grandes duelos como el que enfrentará a Perú y Uruguay en el Estadio Nacional de Lima.

Los incaicos -que contarán con Gabriel Costa- tienen la obligación de sumar para seguir teniendo posibilidad de clasificar a la próxima cita mundial, el conjunto de Ricardo Gareca no lo ha hecho bien durante estas clasificatorias y actualmente ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con 4 unidades.

Si bien en eliminatorias el camino no ha sido el esperado, el combinado peruano viene con la intensión de continuar con lo hecho en la Copa América 2021 donde lograron conseguir un 4° lugar en el torneo Conmebol, tras caer en el duelo por el tercer lugar ante Colombia por 3-2.

Los charrúas por su parte, se encuentran actualmente en el 4° lugar de la tabla con 8 puntos, ocupando el último cupo directo a la cita mundial, no obstante, para esta triple fecha eliminatoria no podrá contar con dos importantes jugadores del combinado celeste, Luis Suarez y Edinson Cavani, el primero es baja por lesión y el segundo no pudo viajar debido a las restricciones impuesta por la Premier League.

TODA LA FECHA TRIPLE DE ELIMINATORIAS EN SUDAMÉRICA VA POR REDGOL EN VIVO ONLINE, GRATIS Y FULL HD (SOLO PARA CONEXIÓN CON WIFI Y EN TERRITORIO NACIONAL)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas?

Perú vs Uruguay juegan este jueves 2 de septiembre a las 21:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Perú vs Uruguay?

El partido será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

TNT Sports 3

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Perú vs Uruguay?

RedGol transmitirá completamente en vivo, online y full HD los partidos de La Roja y toda la fecha triple de Eliminatorias en nuestro sitio (solo para equipos con conexión a wifi y en territorio nacional).

Además, podrás ver las eliminatorias sudamericanas a través de Estadio TNT Sports.