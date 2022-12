El Chiringuito, famoso programa español donde aflora el fanatismo por el Real Madrid, mostró toda su envidia por Lionel Messi en las voces de sus comunicadores. La esperanza para que la Pulga no sea campeón del mundo está puesta en Kylian Mbappé, quien hoy juega por Francia ante Marruecos.

Lionel Messi es la gran figura de la selección de Argentina en Qatar 2022 y, por segunda vez en su carrera, está a solamente un partido de conquistar la Copa del Mundo. Para eso el domingo deberá enfrentar a Francia o Marruecos, que este miércoles juegan la segunda semifinal.

En España, donde la Pulga brilló en el Barcelona, están sus más feroces detractores. En el programa El Chiringuito de Jugones -donde el fanatismo por el Real Madrid sale por los poros de su panelistas- están de muerte con la gran performance de Argentina, por lo que piensan que solamente un jugador puede salvarlos de ver a Messi con la copa: Kylian Mbappé.

Lo increíble es que al delantero galo le hicieron la cruz hace algunos meses, cuando rechazó la oferta de los merengues para quedarse en Paris Saint Germain. Algo que olvidarán en caso de que, nuevamente, Mbappé lleve a Francia a la gloria.

"Si le joroba el Mundial a Messi claro que lo perdono. ¡Hazlo, Kylian! ¡Quítale el Mundial a Messi!", manifestó enérgicamente Tomás Roncero, uno de los comunicadores emblemáticos del espacio español.

Palabras que recibieron apoyo en José Luis Sánchez, quien también está esperando por el tropiezo de la Scaloneta. "Pensé que no iba a decir nunca esto, Kylian te hemos perdonado. Estamos en tus manos", confesó.

En tanto para Edu Aguirre, lo de Argentina está orquestado. "Me está dando pereza lo de hoy (ante Croacia). Me aburre mucho Messi. En Argentina, en todos los periódicos, los periodistas, los hinchas... están haciendo una lavada de cara para que sea el Mundial de Messi", señaló.

Luego manifestó con una rabia increíble que "cada pase que da me aburre, porque es el mejor que se ha dado en la historia de los Mundiales. Y es una leyenda si marca de penal. ¡Me aburre mucho! Le dicen Dios... me cansa, me agota". Eso sí, el anti Messi piensa que queda una última bala: "Tranquilidad, porque la caída puede ser peor"