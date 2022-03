Pellegrini tras salir de los puestos de Champions con el Betis: "Perder este partido no cambia nada"

Este domingo el Real Betis cayó como local por 3-1 frente al Atlético de Madrid en el Benito Villamarín por la fecha 27 de la Liga española.

El equipo sevillano bajó desde el tercero al cuarto lugar de la competición y quedó fuera de los puestos de Champions League tras dos derrotas seguidas.

Manuel Pellegrini lamentó no poder imponerse como local ante los colchoneros, pero no se alarmó, pues considera que aún quedan muchas fechas para lograr sus objetivos.

"El resultado se explica porque jugamos ante el Atlético de Madrid, que es un especialista en la contra. Con un gol a favor en el primer minuto, son peligrosos", comenzó el Ingeniero.

"Pudimos tomar ventaja al inicio del segundo tiempo, pero sentimos el esfuerzo de toda la semana y ellos convirtieron esos dos goles que se reflejan en el marcador. Me quedo contento con el equipo del primer tiempo", añadió.

Sobre los puesto de Champions, comentó: "Los que están por encima son Madrid, Sevilla, Atlético y Barcelona. Eso es una realidad. Pero queda mucho, tenemos que seguir, por estar un punto abajo no quiere decir nada con tanto por jugarse".

El ex estratega del Manchester City acusa cansancio en el equipo: "Desgraciadamente creo que hicimos un excelente primer tiempo y tras el inicio del segundo tiempo nos hicieron mucho daño a la contra. Fue fundamental no marcar el segundo. Cuando marcaron ellos, sentimos ya el impacto de la semana. Hay que recuperar y pensar en la Europa League y hacer exactamente lo mismo que hasta ahora".

Finalmente, en cuanto a la final de la Copa del Rey, indicó: "Hay un objetivo muy lejos ahí, quedan 40 días. Lo mejor para ese objetivo es ser competitivos en las demás competiciones. No fuimos inferiores al Atlético en 60 minutos. Perder este partido no cambia nada. No vamos a ponernos a pensar en la Copa".