Pedro Alonso le cuenta a Radamel Falcao que tuvo coronavirus y nadie se enteró

Que La Casa de Papel es un fenómeno mundial, no cabe duda. Y uno que lo demostró fue el ídolo colombiano Radamel Falcao, el que conversó con Pedro Alonso (Berlín) en un ameno diálogo para Noticias RCN.

“Yo soy fan de la Casa de Papel. Mi esposa y yo te admiramos. Nos vimos la última temporada en una noche entera. Te tiene pariendo todos los capítulos. Es una adrenalina constante, que te vas a dormir y estás pensando en los personajes. A ella le dije que por favor la viéramos más temprano para poder dormir”, aseguró el actual jugador del Galatasaray.

Berlín devolvió el cumplido y recordó los grandes años que tuvo Falcao en el Atlético Madrid. “Admiradísimo Radamel Falcao, lo he admirado toda la vida. Soy súper fan y soy su fan porque tener 4 hijos es algo que merece ser tratado como un héroe”, contó el afamado actor.

El actor además sorprendió al contar que estuvo muy complicado de salud y que pudo tener coronavirus. "Estuve malo. Venía de Uruguay. Fui a Extremadura, llegué con fiebre, pero era en el momento en que nos tomábamos a broma el primer ambiente en torno al coronavirus. Luego tuve una bronquitis y una crisis de tos. Estuve 9 días muy hecho polvo, pero nunca llegué a pensar que me tenía que ir a un hospital. Creo que pasé el coronavirus, pero no lo sé de una forma oficial. Ahora me siento completamente recuperado de eso y en última instancia, no sé si estoy inmunizado o no, lo llevo con calma”, cerró.