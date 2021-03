Pedja Mijatovic se juega un pleno: "Real Madrid es un serio candidato a ganar la Champions League"

Luego de dos años donde el Real Madrid se quedó en la grilla de los octavos de final de la Champions League, el cuadro merengue de Zinedine Zidane pasó sin problemas a cuartos luego de vencer 3-1 al Atalanta.

Pedja Mijatovic, ex delantero del Madrid, asegur en cadena SER, que el equipo español ahora es firme candidato a ganar la Champions League, pese al poderío que han mostrado otros equipos.

“El Madrid es serio, serio candidato para ganar la Champions. Este partido ante el Atalanta, las declaraciones y las informaciones que yo puedo obtener de determinados jugadores me hacen pensar que están muy motivados y tienen esta mentalidad del año pasado en los últimos once partidos de la Liga. Eso me produce serio optimismo de que el Madrid este año puede jugar la final sin ninguna duda”, aseguró.

El montenegrino agregó que “después de dos años donde no han pisado los cuartos de final, tenían un problema psicológico. Ahora el Madrid se encuentra en las aguas donde quiere estar y donde sabe nadar perfectamente bien”.

Mijatovic además reconoce que hay equipos que juegan mejor que el cuadro de Zidane, pero así y todo, nadie se quiere enfrentar al Madrid.

“Hay dos equipos ahora que quizás tienen un poquito más de nivel que el Real Madrid, que son el Bayern de Munich y Manchester City, pero aun así ambos quieren evitar al Madrid, y no sólo ellos, sino todos los demás”, cerró.