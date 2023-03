Paulo Dybala dejó la grande en Italia tras disparar contra la Juventus. El futbolista argentino, acutalmente dirigido por José Mourinho en la AS Roma, declaró ante la Guardia de Finanzas de Italia por la "Investigación Prisma" contra la Vecchia Signora, y avisó que su exclub todavía le debe unos tres millones de euros. Más de dos mil 500 millones de pesos chilenos.

"No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la 'Juve' todavía me debe dinero. No manejo la cantidad exacta, deben ser más o menos 3 millones netos", fueron las declaraciones del delantero argentino a las autridades correspondientes según detallan los medios italianos.

La investigación mencionada analiza desde el 2020 los movimientos salariales del equipo originario de Turín, ya que en ese año lograron llegar a un acuerdo con algunos futbolistas para que pudieran renunciar a cuatro meses de su retribución y con esto el presupuesto de los blanquinegros no se viera tan afectado mientras se vivía a full la pandemia.

Poco tiempo después de conocerse esto, a la Fiscalía se le encendieron las luces de alerta y decidieron meterse de lleno a investigar el arreglo. Esto porque no solo se habla de una renuncia a su sueldo, sino que también no fueron pagadas tres mensualidades. Una situación que a todas luces no tiene nada de legal, sobre todo considerando que el trato se hizo en privado.

"Cuando hicimos el acuerdo para el aplazamiento del salario, sabíamos que si renovaba mi contrato con Juventus los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores sueldos. Pero sí me iba, me lo tendrían que abonar de inmediato", complementó Dybala.

"En los meses de abril en este año la institución tiene la última oportunidad de devolver esos tres millones, de lo contrario mi abogado hará peticiones por escrito. Espero no llegar tan lejos, quiero mi dinero de vuelta pero sin interponer ninguna demanda y evitando problemas para ambas partes", finalizó.

Cabe destacar igualmente que el delantero de la Roma podría recibir un castigo de un mes sin jugar. ¿Por qué? El artículo 31 del Código de Justicia Deportiva en Italia le prohíbe a los clubes y jugadores pagar indemnizaciones que no cumplan con las normas federativas.

Finalmente, como si fuera poco, este domingo 5 de marzo la Roma recibirá a la Juventus desde las 16:45 horas por la fecha 25 del siempre apasionante Serie A de Italia.