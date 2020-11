Marcelo Gallardo no mueve a Paulo Díaz en River Plate y comparte toda su confianza en el central chileno

Paulo Díaz ha sido cuestionado por algunos sectores tras convertirse en el reemplazante de Lucas Martínez Quarta en River Plete. Sin embargo, Marcelo Gallardo, el Muñeco, no tiene pensado quitarle la confianza al defensa de la selección chilena.

Tal como recoge Olé al otro lado de la cordillera, el DT de los Millonarios está seguro que Díaz es el indicado para completar la defensa de su 4-3-3

“Los jugadores que inician o que empiezan a tener mayor preponderancia dentro del equipo van sumando confianza a partir de que juegan. Y tengo un montón de casos para mencionar. Quiero que recuerden al Pity Martínez, los Casco, los De La Cruz”, dijo Gallardo consultado por algún cuestionamiento sobre el rendimiento de Díaz, respaldando al chileno.

El mismo Olé destaca que los ejemplos dados por el Muñeco son para” transmitir el mensaje de que seguirá apostando por el chileno de 26 años que fue titular en los dos primeros partidos de la selección de Chile en las Eliminatorias para Qatar 2022 y volvió a ser convocado para esta doble fecha”.

Eso sí, River Plate no podrá contar con Díaz para el partido del sábado contra Godoy Cruz. El chileno junto a los argentinos Franco Armani y Gonzalo Montiel, el uruguayo Nicolás De La Cruz y el paraguayo Robert Rojas,m se encuentran en sus respectivas selecciones para la fecha doble de eliminatorias a Qatar 2022.

“Muchos otros más que tuvieron un momento de entrar en el equipo e ir ganando certezas de que pueden funcionar de la mejor manera cuando tienen confianza. Después está la competencia. Si te toca o no rendir y el que está esperando rinde, son las reglas del juego. Pero no vamos a empezar a buscarle algunas cuestiones que tienen que ver con lo individual cuando me enfoco en lo colectivo. Y empezar a trabajar desde ahí”, sentenció Gallardo adelantando que, estando Díaz, por ahora no lo mueve.