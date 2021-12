El elenco Millonario no aceptó el primer ofrecimiento de los Blanquirrojos y, por ahora, se queda al otro lado de la cordillera. Eso sí, una situación puede facilitar las cosas.

Paulo Díaz cerró el año en River Plate como una de las grandes figuras de la Liga Profesional de Argentina. El defensor chileno fue una pieza clave para que los Millonarios se coronaran como campeones del torneo, ganándose el respeto de todos.

El zaguero llegó en 2019 y desde entonces ha buscado ser el pilar de la defensa del gigante trasandino, pero fue recién en este 2021 que se consolidó en su puesto. Su nivel ha estado por encima de todos al otro lado de la cordillera, lo que despertó el interés de uno de los clubes importantes de Europa.

El Sevilla de España puso sus ojos en Díaz para reforzarse de cara a la segunda rueda de la temporada en dicho continente. Ubicados en el segundo lugar, quieren potenciarse para pelear el título con el Real Madrid en La Liga y también en la UEFA Europa League.

Los contactos se iniciaron y, de hecho, el club ya hizo su primera oferta. Sin embargo, esta fue desechada tanto por el club como por el jugador, según señalaron en La Tercera.

De acuerdo a lo informado por el diario nacional, River Plate descartó la propuesta cercana a los 9 millones de euros. Esto es menos de la mitad de la clausula de salida del chileno, tazada en 22,6 millones de dólares.

River necesita hacer caja y no descarta su salida

River Plate ya es campeón pero ahora se enfrenta a un problema económico de cara a la próxima temporada. El equipo necesita hacer caja y espera por ventas para poder reunir dinero que le permita asegurar a sus actuales figuras y también negociar por nuevos nombres.

En ese escenario es que la posible venta de Paulo Díaz no se ve con malos ojos. Aunque Marcelo Gallardo dejó claro que no lo quiere perder por nada del mundo, lo que aclara un poco su futuro y recalca que no saldrá de los Millonarios a menos que llegue una oferta muy importante.