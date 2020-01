Paulo Díaz mete miedo a la defensa de River Plate: "Quiero que me sientan ahí, que los estoy raspando de atrás"

Paulo Díaz fue uno de los jugadores más importantes en el último mercado de pases de Argetina. El defensor de la Roja fue la obsesión del Muñeco Gallardo para reforzar al elenco millonario, pero no ha logrado sumar los minutos que se esperaban.

En conversación con ESPN, el 5 de la Roja señaló estar trabajando tranquilo para revertir la situación y ser considerado por Reinaldo Rueda. "Siempre estoy trabajando de la mejor manera no solamente para que me vean acá, sino que también me vean en la selección. Me encanta ir a competir por mi selección, es un orgullo estar allá y es así. Yo siempre me preparo para competir en los dos lados, no me preparo solamente para estar en River".

En esa misma línea, Díaz aseguró que espera ganar un lugar en la defensa de la Selección. "Siempre hay que pelear un puesto donde te toque porque son todos competitivos y por algo son seleccionados. Obvio que va a haber un recambio, ya hay varios en posiciones nuevas que vienen desde abajo peleando y ojalá que sea lo mejor".

Finalmente, el zaguero sabe que la tiene difícil en River, pero enfatizó en que le está metiendo presión a la defensa. "Estaba más que claro que venían los dos centrales afianzados, era difícil poder sacarlos a uno de los dos. Pero yo vengo a competir, vengo a pelear mi puesto también, quiero entrar en los titulares".

"No vengo a ponérselas fácil, quiero que me sientan ahí, que los estoy raspando de atrás y que también me vea el técnico que tengo ganas de estar de titular", sentenció.