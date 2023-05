El Superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors del domingo pasado terminó con escándalo en el Monumental de Buenos Aires, con una gresca entre ambos planteles que comenzó tras el tanto de penal convertido en la agonía por parte del colombiano Miguel Borja.

Uno de los protagonistas de este duelo fue el ex Colo Colo Pablo Solari, quien fue el jugador que recibió la falta penal que decantó en el tanto de Borja y que festejó de forma eufórica en la misma cara de los jugadores xeneizes.

El charla con TyC Sports el Pibe dejó en claro que sufrió una falta penal clara antes del gol del triunfo, afirmando que “para mí fue penal, queda evidenciado en las reacciones de los jugadores de Boca. Cuando pasa esa jugada, Sández se agarra la cabeza. Obviamente fue penal y lo vieron hasta ellos”.

“Obvio fue contacto, él no me ve, yo vengo desde atrás, y no toca la pelota. No hay mucha vuelta que darle”, agregó el ex delantero del Cacique.

Para cerrar, el Pibe mandó un potente mensaje quienes cuestionan la victoria de River, declarando que “supimos demostrar que tenemos carácter, estoy muy contento por el plantel y el hincha que se lo merecía”.

River Plate marcha como sólido puntero de fútbol argentino con 37 puntos, a ocho puntos de distancia del sublíder San Lorenzo tras 15 fechas jugadas. Su próximo duelo será este domingo 14 de mayo desde las 20:30 horas de visita ante Talleres de Córdoba.