El ex director técnico de Colo Colo fue recibido con los brazos abiertos y presentado como nuevo entrenador del Málaga para intentar sacarlo de su oscuro panorama en la Segunda División de España y emocionado reconoció que "no todo es dinero, cuando te llama el club de tus amores hay que ir".

Málaga sorprendió a sus hinchas hace algunos días al anunciar que escogieron a Pablo Guede como su nuevo director técnico para intentar salir del complejo decimoctavo puesto en el que se ubican en la tabla de posiciones de la Segunda División de España.

El argentino exentrenador de Colo Colo salió con polémica del fútbol mexicano, recibiendo graves denuncias de parte del Necaxa, pero aún así la directiva del cuadro español confió en él para reemplazar a Natxo González y le firmaron un contrato hasta 2023.

Por eso es que en su presentación oficial el también exjugador del elenco malagueño se mostró muy emocionado al abrazarse con cada uno de los amigos con los que se fue encontrando en su camino a la sala de prensa y al llegar atendió a los medios con la voz quebrada.

"Es mi reto más apasionante. Es mucho lo que genera el Málaga, es mucha responsabilidad", indicó de entrada la leyenda trasandina del elenco blanquiazul, quien escribió su nombre con letras doradas en la época en que lucharon por ascender a Segunda División, continuó revelando que no se esperaba esta oportunidad, pero que cuando lo contactaron ni siquiera hubo espacio para la más mínima duda.

"Los sentimientos no se pueden manejar. Yo no le puedo decir que no al Málaga. Es difícil de explicar el sentimiento que tengo. En esta vida no todo es dinero. Cuando te golpea el club de tus amores, hay que ir", indicó el polémico adiestrador.

En su llegada, el estratega trasandino de 47 años se desmarcó de las polémicas que le han costado varias críticas y avisó que está feliz. "El primer entreno que dirigí vi a unos jugadores con una gran predisposición. A partir de ahí, empezar a crecer en el día a día. De momento es todo bueno".

Para cerrar, reconoció que la oportunidad "no la esperaba para nada. Estaba en Buenos Aires con mi madre porque se cumplía un año del fallecimiento de mi padre, y no me lo esperaba. Siempre hubo esperanza de esa llamada y cuando llegó no me lo pensé".

"Lo único que se le puede decir a la afición es que intenten llenar La Rosaleda, no puedo pedir más", concluyó enviando palabras de aliento a la hinchada que lo recibió con mucha emoción en redes.