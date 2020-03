Pablo Galdames se queda sin DT en Vélez Sarsfield: Gabriel Heinze anuncia su abrupta renuncia entre lágrimas

El chileno Pablo Galdames se queda sin DT en Vélez Sarsfield. Este viernes, Gabriel Heinze anunció entre lágrimas y muy afectado su abrupta renuncia. El gringo dirige este lunes contra Unión y se va.

“El lunes va a ser mi último partido al frente de esta institución, por eso ahora van a entender muy bien el dolor del que yo les estoy hablando. Tomo esta decisión con muchísima responsabilidad. La única diferencia es que esta institución se lleva un pedacito de mi corazón”, dijo Heinze.

Agregó que “me cuesta porque he vivido acá, hemos hecho cosas muy lindas. Yo siento que Vélez me dio muchísimo más de lo que yo le pude dar. Y por eso se termina este ciclo nuestro. Y lo único que tengo que decir es gracias a todos, a toda la gente de Vélez”.

Siguió complementando: “se termina esta historia que la voy a llevar para siempre conmigo. Tengo que tomar estas decisiones, que son duras, muy fácil de tomarlas por mi forma de ver las cosas, pero muy, muy difícil por lo que uno siente”.

Sentenció que “no pude hablar (con los jugadores), sí los miré a los ojos. Me salieron pocas palabras. Y me tocas un tema muy jodido, por eso quiero evitarlo. Porque son los jugadores, y cuando se me pone eso, ya no hay análisis”.

Por su parte, Olé explica que “esta temporada fue quizás la más difícil de su ciclo en el conjunto de Liniers ya que muchos jugadores fueron tentados por clubes del Viejo Continente y emigraron. Se le desarmó el plantel, se fueron sus principales figuras y sin embargo, logró una de las mejores campañas de los últimos años, logrando incluso la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana”.