Pablo Galdames critica la tardía suspensión del fútbol en Argentina: “Terminamos siendo unos títeres del sistema”

Pablo Galdames, el volante chileno que milita en Vélez Sarsfield, conversó con el diario El Mercurio y expresó su malestar por la tardía suspensión del fútbol en Argentina ante la presencia de coronavirus.

En ese sentido, el ex Unión Española no se guardó nada y señaló que “fue raro jugar sin público y fue irresponsable hacerlo en medio de la crisis mundial del coronavirus. No queríamos jugar, nos obligaron y terminamos siendo unos títeres del sistema. Ahora por lo menos se está tomando un poco más de conciencia”.

Luego, se refirió a su buen presente personal, que lo tiene como una de las opciones de Reinaldo Rueda para la Roja. “En todas las nóminas espero estar convocado, cada vez que salen busco mi nombre ilusionado. Trabajo para eso, es una de mis metas y por eso vine al fútbol argentino”.

Agregó que “en un mediocampo con mucha competencia tuve bastante participación, eso habla de que vengo haciendo las cosas bien“, sentenció el volante chileno.