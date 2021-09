Néstor ‘Pipo’ Gorosito, retirado futbolista que tuvo pasos por Universidad Católica y actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, encendió las redes sociales al revelar los sentimientos que tiene sobre Lionel Messi.

En conversación con el programa argentino F90 de ESPN, confesó que: “Para mí, Messi es el papá de Dios. Siento debilidad, me regaló una camiseta y se me cayeron las lágrimas. Yo nunca sentí nada por nadie, pero nada. Y ahí tomé la dimensión de lo que significa uno para mucha gente y que por la forma de ser de uno no le da el valor que realmente tiene”.

Pero no solo se quedó en ello, porque también expresó las emociones que sintió al ver a La Pulga levantando la Copa América. “Hay veces que me da rabia. En un momento dije que si era mi hermano o mi amigo le hubiese dicho que no venga más a jugar acá (Argentina), que se vayan todos a la mierda. Te putean, la familia sufre, te dicen pecho frío… Ahora porque canta el himno, porque llora o está con la familia… como que juega bien a la pelota ahora. Es una locura”.

“Messi nos llevó a cuatro finales. Después las ganas o las pierdes. No es normal los récords que tiene. No va a nacer otro así. En realidad cuando estaba Diego (Maradona) no pensábamos que iba a nacer otro, pero bueno, siento una alegría enorme por él y su familia”, cerró sobre el tema.

Con estas declaraciones quedó de manifiesto toda la admiración que tiene Pipo Gorosito por Messi, quien este miércoles se estrenará con el París Saint-Germain ante Club Brujas en la fase de grupos de la UEFA Champions League.