Otra polémica declaración de Mourinho: "Solo puedes ser un retrasado mental"

Jose Mourinho tiene de la que le pidan. El entrenador del Tottenham Hotspur es tan exitoso como polémico, y el recuerdo de un viejo reto a un jugador lo trajo de vuelta a las páginas centrales de la prensa deportiva.

El protagonista de la historia es Cándido Costa, ex dirigido por Mou en el Porto que terminó siendo campeón de Europa. Pero el jugador pidió irse justo antes, preocupado por la falta de minutos. Y la respuesta de Special One retumbó.

"Fui un estúpido. Era muy querido por los hinchas, tenía ese privilegio. Era importante en la Sub 21 de Portugal, pero apenas tenía minutos en el Porto. Me senté con Mourinho y le dije que me dejaran salir. Me dijo: 'Solo puedes ser un retrasado mental'", relató.

"Yo quería jugar porque había tenido dos temporadas buenas en el Porto y pensé que era un momento decisivo de mi carrera. Terminé yéndome y cuando regresé Mourinho ya se había ido al Chelsea", recordó Cándido Costa.

En el intertanto, el cuadro portugués había ganado la Champions League, en una recordada final ante el Monaco en Gelsenkirchen, que significó el salto de Mourinho a la elite del fútbol europeo.

Cándido Costa, por su parte, se fue a préstamo a Vitória Setubal y Derby County, y después pasó sin demasiado éxito por Sporting Braga, Belenenses, Rapid de Bucarest, Arouca, Tondela, Sao Jose Ver y Ovarense, donde se retiró en 2015.