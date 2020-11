Óscar Tabárez respeta a Brasil: "Enfrentaremos al mejor equipo de la Eliminatoria"

Este martes a las 20:00 se jugará uno de los clásicos sudamericanos más esperados: Uruguay versus Brasil en el Estadio Centenario de Montevideo.

La Celeste viene agrandada luego de su triunfazo 3-0 en Barranquilla ante Colombia, en tanto el Scratch sólo conoce de victorias en esta eliminatoria sudamericana y es líder con nueve puntos.

Este lunes el DT charrúa Óscar Washington Tabárez analizó el encuentro, afirmando que Brasil es el mejor equipo de esta competición.

"Vamos a ir con la expectativa de hacer las cosas que siempre conllevan una planificación. Limitar el poderío del equipo rival, que lo tiene, y después tratar de crearle problemas. Tenemos muy claro que es lo que tenemos que hacer nosotros, las precauciones que tenemos que tener. Enfrentamos, en Eliminatorias, al mejor equipo desde hace tiempo”, afirmó el DT sin tapujos.

Tabárez ratifica el poderío de Brasil afirmando que Brasil les ganó a todas en la anterior clasificatoria y a este paso, va a pasar lo mismo.

"En la Eliminatoria pasada no solo nos ganó a nosotros sino que le ganó a la mayoría de los equipos. No es un consuelo, pero es así. En esta Eliminatoria es el que tiene los mejores números, ganó todos los partidos, más de una decena de goles a favor, dos goles en contra, un potencial defensivo increíble, más allá de que el aficionado común no le presta atención a eso sino a las otras cosas que adornan su potencial, que es el fútbol de ataque”, cerró.¨