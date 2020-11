Tite, entrenador de Brasil: "Tabárez tiene una base moral, una respetabilidad muy grande"

El entrenador de Brasil, Adenor Leonardo Bachi "Tite" llenó de elogios al DT rival Óscar Washington Tabárez en la previa del encuentro más esperado de la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas entre Uruguay y el Scratch en el Estadio Centenario.

Según indicó el DT de la Verdeamarela, hablar del estratega uruguayo, es hablar de la historia misma del fútbol sudamericano.

"Hablar de Óscar es hablar de un profesional al que se tiene que reverenciar y respetar. Es muy difícil encontrar a un profesional con esa longevidad y con todo el respeto que él emana", afirmó Tite en conferencia de prensa.

Agregando que "los grandes profesionales no vencen a cualquier costo; vencen encima de una escala de valores morales y educacionales muy fuertes".

¿Se quedó ahí? ¡no! porque el DT de Brasil aseguró que "para quien no conoce el fútbol de forma profunda puede estar pareciendo una demagogia querer hablar del fútbol de una forma que no es competitiva. Pero no, Tabárez tiene una base moral, una respetabilidad muy grande".

Uruguay tiene seis puntos en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas y recibirá en el Centenario este martes a las 20:00 a Brasil, que viene invicto con nueve puntos, y es líder de la clasificatoria.