En Boca Juniors surgió una fuerte polémica luego de la derrota ante Gimnasia en la Liga Profesional de Argentina, con marcador de 1-0, pues mientras los jugadores ya estaban en el bus fueron bajados para tener una charla con Juan Román Riquelme, quien actualmente es uno de los vicepresidentes del club.

El hecho fue visto por varias personas como una manera de dejar en evidencia a los futbolistas y uno de los más críticos fue Óscar Ruggeri a través de la pantalla de Espn. "Yo no bajo del micro. No me bajan porque Riquelme no se hubiese bajado tampoco y porque es una vergüenza lo que hace", afirmó.

El Cabezón dio su punto de vista cuando le preguntaron qué hubiese hecho en caso de ser capitán del cuadro xeneize. "Es una vergüenza. Porque si yo estoy caliente en la tribuna porque mi equipo no está haciendo nada y les pagamos una fortuna y los tenemos al día y están tan mal en la cancha, yo bajo caliente al vestuario y los espero en el vestuario".

"Esto no está bien para la profesión, no está bien. Más allá de que fue un monstruo. Como jugador, allá arriba. Como tipo... defraudado total. Menos mal, gracias a Dios que no fuimos compañeros. No me gusta tener un compañero así. Más allá de que te podía hacer ganar un partido, no me interesaba. ¿Tener un jugador así? No. A mí no me representa", puntualizó.

Ruggeri siguió con su descargo en contra de Riquelme. "¿No había cosas para decirle en Boca? ¿no? Averiguá. Vos porque no sabés. Averiguá con los técnicos. Llamá técnico por técnico, reúnanse con los entrenadores. Porque yo hablé con los técnicos. Reúnanse con los entrenadores para saber cómo era internamente", indicó.